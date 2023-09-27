Сборная Украины снялась с чемпионата мира FIFA по пляжному футболу из-за участия беларусов

Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира FIFA в ОАЭ из-за допуска сборной Беларуси на соревнование, сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ассоциации пляжного футбола Украины обращались к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, так как она «представляет страну-участника террористического режима России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины».

Спортивные чиновники отказали в отстранении беларуской команды и от предложения, чтобы беларуские атлеты сыграли не под государственными символами. Ассоциация пляжного футбола приняла решение пропустить ближайший чемпионат мира FIFA.

Согласно приказу украинского Минспорта от 26 июля 2023 года, украинским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях, где принимают участие спортсмены и команды, представляющие Россию и Беларусь.

Чемпионат мира (2024 год FIFA Beach Soccer World Cup) пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ, всего в финальную часть соревнований прошли 16 сборных, четыре из которых от Европы — команды Украины, Беларуси, Португалии и Италии. Решением FIFA российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за войны в Украине.