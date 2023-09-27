Жителя Новополоцка, облившего краской автомобиль россиянина с буквой Z на бортах, судят за «хулиганство»

Жителя Новополоцка Илью Двойрина, облившего краской автомобиль гражданина РФ с буквой Z на бортах, судят за по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривает городской суд Новополоцка. Правозащитники пишут, что на суде государственный обвинитель запросил для Двойрина наказание в 1 год лишения свободы условно.

5 июля телеграм-канал УВД Витебского облисполкома опубликовал видео задержания 53-летнего жителя Новополоцка Ильи Двойрина. Облитый краской автомобиль на крымских номерах принадлежит пророссийскому активисту Сергею Юдаеву. Он публиковал видео с парковки в своем телеграм-канале, а также обратился в милицию.

Через сутки сотрудники Новополоцкого ОМОНа задержали 53-летнего местного жителя, работающего на одном из предприятий города вместе с сыном Дмитрием и невесткой Викторией, а также других родственников. По месту жительства провели обыск. Позже Двойрина поместили в Витебский ИВС.

На мужчину сначала составили административный протокол и 11 июля арестовала на 15 суток. Согласно протоколу, утром 16 мая на автобусной остановке Двойрин расклеил листовки с изображением президента России Владимира Путина и текстом на политическую тематику. После этого против Двойрина возбудили уголовное дело за хулиганство.