Суд приговорил оршанскую пенсионерку с инвалидностью к году и трем месяцам колонии за комментарий в «Одноклассниках»

Суд Оршанского района приговорил пенсионерку с инвалидностью третьей группы Ольгу Стабровскую к году и трем месяцам колонии за комментарий в «Одноклассниках» по статье об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, в 2021 году пенсионерка оставила в социальной сети лайк и короткий комментарий, в котором экспертиза нашла оскорбление политика. Сам комментарий правозащитники не приводят.

До выхода на пенсию она работала в Оршанской типографии. Дочь пенсионерки и ее внук имеют инвалидность по слуху.