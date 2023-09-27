«Вясна»: силовики задержали гомельского оператора Андрея Толчина

Силовики задержали гомельского оператора Андрея Толчина, пишет гомельская «Вясна».

Толчина задержали на 72 часа, сейчас он находится в ИВС. Причины задержания правозащитникам неизвестны.

Андрей Толчин — оператор из Гомеля. Силовики в 2020 году задерживали Толчина вместе с бывшей журналисткой Ларисой Щиряковой. Позже Гомельский областной суд приговорил Щирякову к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 500 рублей. Также Толчина задерживали в 2021 году возле СИЗО, где судили Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Папова.