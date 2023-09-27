Силовики провели массовые задержания в Волковысском районе

Силовики задержали в Волковысском районе минимум пятерых человек, видео с задержаниями опубликовал близкий к гродненским силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

В ролике показывают нарезку задержаний четверых мужчин, двое из них были задержаны на работе. Одного из мужчин задержали дома, дальше в видео он появляется с натянутой на шею футболкой.

Также в «интервью» с силовиками появляется женщина, которую не показывали в нарезке с задержаниями. Судя по соцсетям, ее зовут Светлана Шупеник.

Все задержанные говорят, что были задержаны за распространение «экстремистских» материалов. Возбуждено ли в отношении них уголовное или административное дело, а также где сейчас они находятся — не сообщается.