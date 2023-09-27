Миграционная служба Украины объяснила, почему отказала беларускому добровольцу в международной защите

Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко объяснила, почему беларусу Юрию Зайцеву , который сейчас воюет на стороне Украины, отказали в международной защите, пишет «Цензор.нет».

«Он приехал в Украину по паспорту гражданина России на имя другого человека. Он сознательно въехал в Украину по чужим документам», — сообщили в миграционной службе Украины.

По словам Науменко, история с Зайцевым началась не после заключения контракта беларуса с Вооруженными силами Украины в декабре 2022 года, а в 2014 году, когда он приехал в Украину, используя паспорт гражданина России, на имя другого человека. Зайцев оформил себе вид на временное проживание на основании воссоединения семьи, и спокойно проживал, пока его не разоблачили.

Беларусь подала его в розыск, Украина отправила в СИЗО, а он ушел воевать и отстаивать свои права. Беларус почти три года пытается легализоваться в Украине

Науменко рассказала, что Зайцев провел год в СИЗО Одессы за преступления с оборотом наркотиков.

«Он отсидел в СИЗО, вышел, подал на статус беженца», — рассказала глава миграционной службы.

Наталья Науменко подчеркнула, что ему отказали в международной защите еще в 2021 году, и он начал оспаривать ее в суде. У миграционной службы есть два письма СБУ, в которых говорится, что они против предоставления Зайцеву статуса беженца.

Юрию Зайцеву 32 года. В 2013 он уехал из Беларуси, а в 2014 году Следственный комитет обвинил Зайцева в «организации регионального подразделения международной преступной организации» и объявил в международный розыск.

После побега из Беларуси Зайцев жил то в Украине, то в России. В 2020 году оказался в Одессе, где его задержали и начали процедуру экстрадиции в Беларусь. Зайцева поместили в СИЗО — там беларус обратился за предоставлением ему статуса беженца в Украине. Позже заключение в изолятор заменили на домашний арест.

Сославшись на то, что в Беларуси «улучшились права и свободы человека в последние годы», миграционная служба Украины весной 2021 года отказала минчанину в статусе беженца. Зайцев узнал об этом только через пару месяцев: на судебном заседании о продлении домашнего ареста.

В первые дни войны Зайцев ушел добровольцем на фронт. 25 февраля должен был состояться суд о продлении домашнего ареста, но беларуса не пустили на заседание, на следующий день освободили и он отправился в военкомат с GPS-браслетом на ноге.