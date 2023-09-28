Суд в Швейцарии оправдал экс‑бойца СОБРа Юрия Гаравского, обвиняемого в причастности к убийствам беларуских политиков

Суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, обвиняемого в причастности к убийствам политических оппонентов Лукашенко в Беларуси в 90-е к , сообщает «Новы час». Гаравского также признали невиновным по статье о введении правосудия в заблуждение, пишет Deutche Welle Беларусь.

Cудья Олаф Хумбель заявил, что это особый случай, в котором «замешана власть, и она ответственна за насильственные исчезновения». «Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа», — пояснил свое решение судья.

Также судья посчитал, что некоторые из показаний Гаравский придумал. Суд пришел к выводу, что Юрий Гаравский, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной. «Возможно, он слышал об этом от коллег», — передает слова судьи корреспондентка DW.

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Юрий Гаравский служил в СОБРе в 90-е годы, когда ему было 20 лет. На суде он рассказал обстоятельства убийств бывшего главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

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Из Беларуси Гаравский выехал осенью 2018 года и попросил политического убежища в Швейцарии. Позже он связался с журналистами Deutsche Welle и рассказал об обстоятельствах похищения и убийства Захаренко, Гончара и Красовского. В 2022 году прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело. Потерпевшими по этому делу проходит дочь экс-министра Елена Захаренко и дочь бизнесмена Валерия Красовская.