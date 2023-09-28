Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, пишет Sputnik Armenia со ссылкой на общественное телевидение страны.

Как сказано в сообщении, указ принят в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха».

До 1 января 2024 года будут распущены все учреждения республики и организации, находящиеся в их подчинении. Населению Нагорного Карабаха предлагается «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном», для того, чтобы далее самостоятельно принять решение о том, оставаться ли далее жить в регионе.

Как заявила пресс-секретарь президента Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября из Нагорного Карабаха выехало 65 тысяч человек. Это более половины населения непризнанной республики.

19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении «антитеррористической операции» на территории Нагорного Карабаха с применением «высокоточного оружия» по военным целям Армении. В ведомстве отметили, что о начале боевых действий проинформировано командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра.

Президент Армении Никол Пашинян заявил в ответ, что Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, и что вооруженных сил Армении на этой территории нет.