Суд приговорил психологиню Алесю Лянцевич к трем с половиной годам колонии за донаты и комментарии

Брестский областной суд приговорил психологиню Алесю Лянцевич к трем с половиной годам колонии по обвинению в в финансировании экстремистской деятельности (статья 361−2 УК РБ), а также в оскорблениях Лукашенко (часть 1 статьи 368) и представителя власти (статья 369 УК), пишет «Брестская газета».

Алесю Лянцевич обвинили в том, что в 2020 году она сделала несколько донатов в фондам BYSOL и ByHelp, которые в 2021-ом беларуские власти признали «экстремистскими формированиями». Общая сумма донатов составила около 97 долларов. Кроме того, по версии обвинения, она написала несколько комментариев в телеграм-канал «Кулуары KYKY», которые посчитали оскорблениями Александра Лукашенко и Николая Карпенкова, который в 2020 году возглавлял ГУБОПиК.

На суде Лянцевич согласилась, что это она делала донаты. Но отвергла «экстремистские» мотивы, приписанные обвинением. Она также признала вину по статье об оскорблении Лукашенко.

Правозащитники сообщают, что женщина уже 4 месяца находится в СИЗО.