Гражданку Латвии Аллу Соколенко, задержанную в Беларуси, будут судить по статье об агентурной деятельности

57-летнюю гражданку Латвии Аллу Соколенко, задержанную весной 2022 года в Беларуси, будут судить по статье об агентурной деятельности (статья 358-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Аллы Соколенко в Минском городском суде 29 сентября начнет рассматривать судья Анастасия Попко.

Алла Соколенко была задержана вместе с другой гражданкой Латвии, Дианой Бахмуту. В середине декабря гостелеканал «Беларусь 1» рассказал, что Соколенко обвинили в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами — по версии телеканала, она «готовилаcь вербовать беларуских военных: собирала данные и создавала компрометирующие ситуации».

Диана Бахмуту же смогла вернуться в Латвию, об этом заявляла пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.