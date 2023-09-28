Министерство обороны заявило о двойном нарушении границы вертолетом со стороны Польши

Министерство обороны Беларуси сообщило, что сегодня дважды нарушалась воздушная граница Беларуси со стороны Польши.

«Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», — сообщили в ведомстве.

В оперативном штабе Вооруженных сил Польши опровергли заявление Минобороны Беларуси, назвав информацию ведомства лживой.

МИД Беларуси выразил «решительный протест» временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому.