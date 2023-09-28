Силовики отчитались о задержании как минимум четырех человек в Волковыске, видео с задержанными опубликовал провластный телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

На видео силовиков показаны жесткие задержания — людей укладывают лицом в землю, и с заломленными за спиной руками ведут в местное РУВД.

Двое задержанных — сотрудники предприятия «Беллакт». Один из них на видео говорит, что задержан за «распространение экстремистских материалов», а также за то, что «распространял в телеграме сообщения с поддержкой Украины в спецоперации, проводимой на ее территории». Еще одна задержанная также говорит, что она сотрудница «Беллакта» и задержана за «распространение экстремистских материалов».

Еще один задержанный — заместитель главного врача санатория «Пролеска» Андрей Тарасевич. На видео он говорит, что задержан за «распространение экстремистских материалов и участие в чат-боте плана "Перамога"».

Четвертый житель Волковыска на видео также говорит, что силовики задержали его за «распространение экстремистских материалов». Судя по социальным сетям, его зовут Денис Артистов.

По каким именно статьям задержаны люди — не известно. Авторы провластного канала пишут, что задержанные помещены в ИВС.

27 сентября силовики уже отчитывались о «зачистках» в Волковыске, тогда также было задержано как минимум пять человек.