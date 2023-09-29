Суд арестовал мужчину, который не удалил приложение Zerkalo с недавно купленного телефона

Суд Березинского района арестовал мужчину на 15 суток за распространение «экстремистских» материалов, пишут правозащитники «Вясны». Суд состоялся 11 сентября, но результаты стали известны только сегодня.

Силовики нашли в телефоне мужчины приложение «Новости Беларуси — Zerkalo.io». Суд решил, что приложение мужчина хранил в телефоне для распространения «экстремистских» материалов. По мнению суда, это подтверждается тем, что мужчина не удалил приложение и предоставил силовикам доступ к нему, «тем самым эту распространил "экстремистскую" продукцию».

Мужчина объяснил, что купил телефон около с установленным приложением около месяца назад.