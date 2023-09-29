Силовики утверждают, что получили доступ к внутреннему чату «Вясны»; правозащитники говорят, что это чат волонтеров

Провластный ютуб-канал опубликовал видео, в котором утверждается, что силовики получили доступ к внутреннему чату правозащитного центра «Вясна». Правозащитники отрицают это.

В ролике показывают два чата — «Общий канал» с 9 участниками и «Мониторинг» с 19 участниками. В чаты сбрасывали публикации провластных каналов с «покаянными» видео задержанных. По каждому задержанному участники заполняли анкету, куда вносили известные данные о человеке, причине и месте задержания.

В видео ведущая говорит, что участники чата определяли имя и фамилию задержанных с помощью телеграм-бота «Глаз Бога», который искал страницы задержанных в соцсетях по скриншотам из роликов силовиков. Чтобы препятствовать этому, силовики размещают водяной знак на лицах задержанных.

Правозащитный центр «Вясна» сообщил «Медиазоне», что знает о ситуации и разбирается с деталями.

«Аднак можам дакладна сказаць, што ўцечак дадзеных людзей, якія да нас звярталіся, не адбылося. Таксама звяртаем увагу, што на відэа — валанцёрскі чат, а не чат супрацоўнікаў Вясны (як гэта сцвярджаецца сілавікамі)», — сообщили правозащитники.