В Минске задержали слесаря, снявшегося в тиктоке в милицейской форме; ролик с извинениями опубликовали в его аккаунте

Силовики задержали 21-летнего слесаря, который надел для ролика в тиктоке милицейскую форму (статья 24.28 КоАП), сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Задержанный выложил в аккаунт две фотографии. На первой он сидит в рубашке, на второй он стоит в милицейской форме. «Сегодня кент», «завтра мент» — указано в подписях к фото.

«При этом публикация сопровождалась песней, содержащей нецензурные выражения», — рассказал замначальника управления по Минску ГУСБ МВД Михаил Щерба. Что именно за песня была в тиктоке — неизвестно.

Милицейское видео опубликовали и в тиктоке задержанного. В социальных сетях аккаунты парня подписаны Кириллом Муравьевым.