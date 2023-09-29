Международный паралимпийский комитет допустил к паралимпиаде в Париже беларуских спортсменов, но в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет допустил к паралимпиаде в Париже в 2024 году беларуских спортсменов, но учувствовать они могут только нейтральном статусе, сообщила пресс-служба комитета.

Генеральная ассамблея международного паралимпийского комитета приостановила членство Беларуси в организации большинством голосов. Однако в комитете решили, что беларуские спортсмены могут принимать участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Беларусы и россияне не были представлены на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, которые прошли вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.