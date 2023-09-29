«Мегатоп» удалил рекламный ролик, в котором мужчина в розовой кофте ходил по Октябрьской улице; на видео обратил внимание ГУБОПиК

Магазин обуви «Мегатоп» удалил рекламный ролик, в котором мужчина в розовой кофте ходил по Октябрьской улице в Минске.

Утром 29 сентября на видео обратил внимание телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

«🤮 Как вам трешовая реклама от Мегатоп. Юмор-юмором, но это тянет на лгбт пропаганду нетрадиционных ценностей, наказание за которую уже было анонсировано Генеральной прокуратурой. Обращаем внимание компетентных органов, в зоне ответственности которых находится эта организация. Не доводите до греха, чтобы и за это дело пришлось браться ГУБОП», — написали в провластном телеграм-канале в 10:31.

Спустя полчаса в канале появилось сообщение: «Здравый смысл возобладал. Не без помощи гражданского общества».

В видео мужчина в розовой кофте, с розовой сумочкой, в юбке и в обуви на каблуках ходит по Октябрьской улице в Минске. На фоне играет музыка из заставки сериала «Секс в большом городе».