Верховный суд ликвидировал партию «Справедливый мир», сообщает «Позірк».

2 июня партия подала документы на перерегистрацию без списка членов — из соображений безопасности, пишет «Позірк». 30 июня Минюст ей в этом отказал.

До 2009 года организация именовалась «Партия коммунистов Белорусская».

Летом и осенью были ликвидированы 10 политических партий. Среди них Беларуская социал-демократическая партия «Грамада», Партия «БНФ», «Зялёныя». Белорусская аграрная партия находится в процессе самоликвидации.