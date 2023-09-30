Осужденного на 19 лет колонии анархиста Дмитрия Резановича поместили в ПКТ

Приговоренного к 19 годам колонии анархиста Дмитрия Резановича поместили в ПКТ, сообщает телеграм-канал «Право на восстание».

В начале сентября стало известно, что он 35 дней провел в ШИЗО. Тогда авторы канала добавляли, что администрация колонии оказывает давление на Резановича — ему «угрожали переводом на тюремный режим». Сейчас анархист лишен свиданий и передач.

Карцер, ПКТ, ШИЗО — что это такое? Как наказывают политзаключенных, которые уже находятся за решеткой

В декабре 2021 года Миноблсуд вынес приговоры анархистам Игорю Олиневичу, Дмитрию Резановичу, Сергею Романову и Дмитрию Дубовскому по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Олиневич и Романов получили по 20 лет колонии, Резанович и Дубовский — 19 и 18 лет соответственно.