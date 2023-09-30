Обратиться в польский визовый центр за шенгенской визой можно будет только по месту жительства

Беларусы смогут обратиться в польский визовый центр vfs.global только по месту жительства, сообщила сама организация.
Изменения начнут действовать со 2 октября. Для подачи документов на шенгенскую визу необходимо будет обратиться в визовый центр по месту жительства:
В Брестской и Минской областях владельцев биометрических паспортов попросят предоставить документ, подтверждающий место жительства.
4 сентября стало известно, что визовые агентства возобновили прием заявок на туристические визы в Польшу.