Обратиться в польский визовый центр за шенгенской визой можно будет только по месту жительства

Беларусы смогут обратиться в польский визовый центр vfs.global только по месту жительства, сообщила сама организация.

Изменения начнут действовать со 2 октября. Для подачи документов на шенгенскую визу необходимо будет обратиться в визовый центр по месту жительства:

В Минске, Могилеве и Гомеле — для жителей Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областей;

В Бресте, Барановичах и Пинске — для жителей Брестской области;

В Гродно и Лиде — вне зависимости от места регистрации.

В Брестской и Минской областях владельцев биометрических паспортов попросят предоставить документ, подтверждающий место жительства.

4 сентября стало известно, что визовые агентства возобновили прием заявок на туристические визы в Польшу.