Минюст зарегистрировал «Фонд Первого» в здании предполагаемой резиденции Лукашенко

Министерство юстиции Беларуси на месте бывшего здания лечкомиссии зарегистрировало фонд Лукашенко под названием «Фонд Первого», пишет Reform. На запись в Едином государственном регистре юрлиц и ИП обратил внимание юрист Юрий Чаусов.

Фонд зарегистрирован 25 октября 2022 года решением № 54 по адресу: Минск, ул. Красноармейская, д. 15.

По версии BELPOL по этому адресу будет находиться новая резиденция Лукашенко. По информации «Нашай Нівы», этот дом станет резиденцией главы Всебелорусского народного собрания.

21 сентября во время совещания по вопросам образования Лукашенко назвал расследование BELPOL «идеологическим и информационным давлением. По его словам на первом этаже бывшего здания лечкомиссии сделали «реабилитацию», а на втором он поручил собрать все закрытые благотворительные фонды.