В Киеве повредили мемориал погибшим беларусам, которые защищали Украину

В Киеве повредили мемориал беларуским защитникам Украины, размещенный на фасаде колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна. Об этом сообщила в своем ролике блогерка @hrystynakafka, а после информацию подтвердил журналист Дмитрий Галко.

С мемориала на фасаде убрали герб «Погоня» и надписи «Жыве Беларусь» и «Слава Украине».

«К большому сожалению, это подтвердилось — мемориал беларуским защитникам Украины частично уничтожен. Он находится по адресу: Киев, ул.Беларусская, 22, недалеко от станции метро Лукьяновская», — написал журналист Дмитрий Галко.

Мемориал беларуским защитникам Украины установили в 2016 году.