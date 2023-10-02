Генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел против Рады БНР, об этом сказано в пресс-релизе на сайте ведомства.

Как пишет Генпрокуратура, в отношении руководителей и членов Рады БНР возбуждены уголовные дела по следующим статьям:

Заговор или иных действия с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК).

Руководство экстремистским формированием (часть 1 стать 361-1 УК);

Руководство экстремистским формированием (часть 1 стать 361-1 УК); Вовлечение в экстремистскую деятельность (часть 2 статьи 361-4 УК);

Разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК);

Реабилитация нацизма (часть 3 статьи 130-1 УК);

Подстрекательство к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании без уполномочия государства (части 5 статьи 16, часть 1 статьи 361-3 УК);

Дискредитации Республики Беларусь (статья 369-1 УК).

Ранее Рада БНР была признана беларускими властями «экстремистским формированием».

«Руководителям и членам Рады об этом достоверно известно, однако свою работу они не прекратили. К примеру, в сентябре это формирование организовало выборы в новый состав «президиума» Рады и мероприятия по вовлечению новых участников в противоправную деятельность», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По версии ведомства, руководство Рады « координирует деструктивные усилия с иными экстремистскими организациями», включая Координационный совет и Объединенный переходный кабинет под руководством Светланы Тихановской. А также «устанавливает связи с действующими на территории Украины вооруженными структурами, в которые входят и граждане Республики Беларусь».

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі — старейшая действующая беларуская политическая и государственная институция, которая хранит традиции беларуского национального движения с начала XX века. Рада включает восемьдесят членов , представляющих беларуские организации из 15 стран: Австралии, Бельгии, Великобритании, США, Канады, Латвии, Литовской Республики, Германии, Польши, России, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. Каждые два года Рада БНР проводит сессии, между которыми постоянным действующим органом остается президиум Рады.

Возглавляет Раду БНР 87-летняя Ивонка Сурвилла.