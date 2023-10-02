СК начал «специальное производство» против заочно приговоренного к 25 годам колонии Вадима Прокопьева

29 сентября Следственный комитет начал «специальное производство» против бизнесмена Вадима Прокопьева, пишет телеграм-канал «Специальное производство. Официально». Обновленный список на сайте ведомства был опубликован спустя 3 дня.

На этот раз бизнесмена обвиняют по статьям о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), клевете и об оскорблении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 1 и 2 статьи 368 УК), об оскорблении представителя власти (статьи 369 УК).

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Прокопьеву предлагается прийти в город Брест на улицу Пушкинская, 63, где расположено здание Следственного комитета.

9 декабря 2022 года Следственное управление КГБ начинало против бизнесмена Специальное производство. 21 июня Минский городской суд заочно приговорил его к 25 годам колонии.

Обвинение вменяло Вадиму Прокопьеву создание ОПГ, заговор и разработку плана по захвату власти. По версии обвинения, он был членом «организованной преступной группы», которая действовала в Беларуси, Турции, Польше, Украине и других странах с 14 июля 2020 года до 6 января 2022 года для совершения «неопределенного количества преступлений экстремистской направленности».