Силовики задержали жителя Солигорска за переписку с батальоном «Террор»

Cиловики отчитались о задержании жителя Солигорска, видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"». На видео задержанный говорит, что недавно переписывался с представителем батальона «Террор».

На видео силовиков демонстрируются скриншоты переписки, задержанный солигорчанин говорит, что сообщил в чате с представителем «Террора» свою военную специальность и срок службы.

«После этого они хотели меня завербовать для участия в военных действиях», — говорит он на видео.

По какой именно статье задержан мужчина — не сообщается, однако на видео он говорит, что ему «светит статья за измену государству и за наемничество» (статьи 356 и 133 УК).