Суд в Бешенковичах оштрафовал священника за нарушение маршрута крестного хода

Суд Бешенковичского района оштрафовал на 740 рублей местного священника Николая Бондаря по статье о нарушении порядка организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Его обвинили в том, что он нарушил маршрут крестного хода, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, летом группа верующих прошла крестным ходом по сельской дороге в Щучинском районе. Шествие было разрешено Гродненским облисполкомом, однако, вероятно, маршрут был изменен по желанию участников.

Николай Бондарь, служитель храма Святого пророка Ильи, свою вину в суде не признал.