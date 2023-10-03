СК возбудил уголовное дело против организаторов марафона «Нам не ўсе адно»

Следственный комитет подозревает около 60 человек в финансировании «экстремистской деятельности» (статья 361-2 УК) из-за проведения марафона солидарности «Нам не ўсе адно», сообщили в МВД.

Дело возбуждено против организаторов марафона и «их пособников», но подробности в МВД не раскрывают.

«12-часовой эфир с рассуждениями находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей транслировался на ютуб-каналах радикалов, покинувших Беларусь», — сказано в сообщении пресс-службы.

В августе суд Центрального района Минска признал все трансляции онлайн-марафона солидарности с политзаключенными «Нам не ўсё адно!» «экстремистскими» материалами. За время проведения акции организаторы собрали 574 417 евро.