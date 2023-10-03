В Куропатах неизвестные повредили крест памяти писателя Вацлава Ластовского; на нем появилась надпись «упырь»

В Куропатах неизвестные повредили кресты, на них появились оскорбительные надписи, пишет Katolik.life.

По информации издания, на кресте памяти писателя Вацлава Ластовского появилась надпись «упырь». Также неизвестные разрисовали крест памяти польских жертв советских репрессий. На нем появилась надпись «Сидите в "Крэсах" ляхи! Припоминайте плахи…».

В феврале 2022 года неизвестные разрисовали таблички с именами расстрелянных в годы Большого террора. На памятнике политику и писателю Вацлаву Ластовскому тогда появилась надпись «Упырь», а на табличке с именами других репрессированных — «Тут их нет».

О захоронениях в Куропатах стало известно в 1988 году, когда статью о массовых расстрелах в пригороде Минска опубликовали в газете «Літаратура і мастацтва» Евгений Шмыгалев и Зенон Позняк. С 1993 года урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий 1930—1940-х годов.