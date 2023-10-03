Осужденного на 5,5 лет колонии гродненца перевели на тюремный режим

Осужденного на 5,5 лет колонии гродненца Егора Ленкевича перевели на тюремный режим, пишет «Вясна».

Заседание о смене режима прошло 5 сентября, но о его результатах стало известно только сейчас. Ленкевич отбывал наказание в новополоцкой колонии № 1.

Гродненца задержали 9 декабря 2021 года, в марте 2022 суд Московского района Минска приговорил его к 5,5 годам колонии по обвинению грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК). Подробности дела неизвестны.

В июне 2022 КГБ включил Ленкевича в список «причастных к террористической деятельности».