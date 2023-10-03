Осужденный на 3 года домашней химии музыкант Никита Найденов покинул Беларусь, сейчас он живет в Варшаве. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме.

«Столько всего случилось со мной за последние полгода! Такая фактура, хоть в стендап, хоть на новый сборник. Живу в Варшаве, строю планы, и есть чувство, что всё получится», — написал музыкант.

24 июля суд Ленинского района Минска приговорил Никиту Найденова к 3 годам домашней химии. Музыканта обвинили в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Задержали Найденова в марте 2023 года.