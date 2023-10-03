Силовики задержали за участие в митингах ведущую специалистку компании «ЮрСпектр»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с задержанной сотрудницей компании «Юрспектр».

На видео беларуска рассказывает, что в « августе 2020 года участвовала в несанкционированных митингах и оставляла негативные комментарии в социальных сетях и телеграме в сторону милиции и действующей власти». По какой статье обвиняют девушку и где она сейчас находится — неизвестно.

На прошлой неделе задержали заместителя исполнительного директора компании. «ЮрСпектр» — компания, работающая в сфере предоставления правовой информации.