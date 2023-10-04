Международный Красный Крест вновь призвал к отставке генсека беларуского общества Дмитрия Шевцова

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вновь призвала к отставке генсека беларуского общества Дмитрия Шевцова. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Поводом стали заявления Шевцова о ядерном оружии, о перемещении украинских детей с оккупированных территорий и его визит в Луганск и Донецк.

Правление организации призвало Белорусский Красный Крест освободить Шевцова от должности до 30 ноября. Если БКК не выполнит решение, то правление предлагает воздержаться от новых партнерских обязательств, «включая финансирование». Кроме того, членские права БКК в обществе будут автоматически приостановлены.

Ранее комитет рекомендовал главе беларуского отделения Дмитрию Шевцову покинуть пост до 3 октября, но он продолжил работать.

За продолжение полномочий Шевцова проголосовал Съезд БКК. В новостном сюжете «Белаурсь 1» показали кадры заседания — делегаты голосовали поднятием рук.

20 июля Международный Красный крест выпустил заявление, в котором осудил поездку главы Беларуского Красного креста Дмитрия Шевцова в оккупированные города Украины и сообщил, что не был предупрежден о визитах заранее.

19 июля в эфире «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором Генеральный секретарь беларуского Красного креста подтвердил, что организация участвует в вывозе детей из Украины в Беларусь.

13 июля Шевцова заметили в майке с символом Z. Журналисты «Зеркала» попытались взять комментарий у главы БКК, но тот, услышав вопрос о наличии у него этой символики, положил трубку.