В «список террористов» внесли беларуса, задержанного за общение с провластным чатрулетчиком

Задержанного за общение с провластным чатрулетчиком Юрием Комаром беларуса Дмитрия Лагутенко внесли в «террористический список», такая информация появилась в обновленном перечне «террористов» на сайте КГБ.

Вместе с Лагутенко в «список террористов» добавили Андрея Цалюка, Павла Невыгласа.

Лагутенко задержали в начале января за «пикетирование» в чат-рулетке со знаменитым беларуским провакатором.

Задержания беларусов из‑за чат‑рулетки: как блогер‑дальнобойщик провоцирует высказываться о войне и ябатьках, а потом приходит ГУБОП

Во время задержания парню на голову надели БЧБ-флаг, а затем заставили мыть им пол. Сначала Лагутенко осудили по административной статье за несанкционированное пикетирование (статья 24.23 КоАП). После на парня завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК) и разжигание вражды (статья 130 УК).

По информации правозащитников парень находится в СИЗО.