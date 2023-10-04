Силовики отчитались о задержании тракториста, у которого на лобовом стекле был бело‑красно‑белый флаг с гербом Погоня

Силовики отчитались о задержании тракториста «Зеленстроя», на лобовом стекле у которого был прикреплен бело-красно-белый флаг с гербом Погоня. Видео с задержанным опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

«Был задержан за то, что разместил на своем тракторе сиволику "бело-красно-белый цвет"», — говорит задержанный.

Перед «покаянным» видео звучит песня со строчками «По полям, по полям, синий трактор едет к нам» из мультфильма «Синий трактор».

Авторы канала утверждают, что донос на водителя трактора «Беларус», прислали в бот силовиков.