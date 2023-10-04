Суд приговорил директора «АвангардБизнесРесурс» к пяти годам колонии по трем уголовным статьям

Гомельский областной приговорил директора ООО «АвангардБизнесРесурс» Валентина Штермера к пяти годам колонии по трем уголовным статьям, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд состоялся 2 октября, но его результаты стали известны только сегодня.

Суд признал Штермера виновным в создании экстремистского формирования и участии в нем (часть 3 статьи 361-1 УК) и приговорил его к трем годам колонии.

Также Штермера признали виновным в разжигании национальной вражды (часть 1 статьи 130 УК). По этой уголовной статье суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы.

Еще к 2 годам колонии суд приговорил бизнесмена за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Путем частичного сложения приговоров, суд назначил Штермеру 5 лет колонии общего режима.

Мужчину задержали в начале июня. Правозащитники пишут, что причиной задержания стали «8 комментариев на тему СВО с оскорблениями граждан России», чем он попытался «разжечь национальную рознь и вражду».