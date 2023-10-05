Жителя Новополоцка, осужденного на год условно за облитый краской автомобиль россиянина с буквой Z, арестовали на 15 суток

Илью Двойрина из Новополоцка, осужденного на год колонии условно за облитый краской автомобиль россиянина с буквой Z на бортах, арестовали на 15 суток, пишет «Вясна».

По информации правозащитников, Двойрина задержали 4 октября на рабочем месте. В тот же день на него составили протокол об административном правонарушении и суд постановил арестовать беларуса на 15 суток. Статья, по которой обвинили Двойрина, неизвестна.

28 сентября суд Новополоцка приговорил Илью Двойрина к году колонии условно. Судили его по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

Илью Двойрина обвинили в том, что он облил краской автомобиль на крымских номерах, принадлежащий пророссийскому активисту Сергею Юдаеву. Задержан он был 5 июля.