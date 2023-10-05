Журналист Руслан Кулевич рассказал о том, что за подписку на его «экстремистский» инстаграм были оштрафованы еще два человека

Журналист Руслан Кулевич (личный профиль в инстаграме которого беларуские власти признали «экстремистским») рассказал, что недавно еще двух человек оштрафовали за подписку на него, пишет «Наша Ніва».

По словам журналиста, в Гродно за подписку на его страницу двух девушек оштрафовали «более чем на тысячу рублей».

На своей странице в инстаграме Руслан Кулевич опубликовал видео, в котором обратился к подписчикам из Беларуси и призвал их отписаться от него, не комментировать и не ставить лайки под его постами.

4 октября суд Октябрьского района Гродно оштрафовал православного священника Андрея Ноздрина на 555 рублей по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП) за подписку на инстаграм Руслана Кулевича.