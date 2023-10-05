«Вясна»: гомельского оператора Андрея Толчина перевели в СИЗО

Гомельского оператора и журналиста Андрея Толчина после трех суток в ИВС перевели в СИЗО №3, пишет «Гомельская вясна».

27 сентября Толчина задержали на 72 часа. О причинах задержания правозащитникам было неизвестно.

Андрей Толчин — оператор из Гомеля. Силовики в 2020 году задерживали Толчина вместе с бывшей журналисткой Ларисой Щиряковой. Позже Гомельский областной суд приговорил Щирякову к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 500 рублей. Также Толчина задерживали в 2021 году возле СИЗО, где судили Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Папова.