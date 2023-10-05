Прокуратура обязала могилевчанина оплатить издержки по его собственному розыску

Прокуратура обязала могилевчанина оплатить процессуальные издержки по его собственному розыску, пишет пресс-служба прокуратуры.

В отношении жителя Могилева в 2008 году было возбуждено уголовное дело о получении взятки, он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Со времени совершения того, в чем его обвиняют, прошло 15 лет. Уголовное дело в отношении могилевчанина было прекращено «по нереабилитирующим основаниям», то есть — из-за истечения сроков давности. Однако первый заместитель прокурора Могилевской области вынес постановление о взыскании с обвиняемого процессуальных издержек, связанных с его розыском, в сумме 1110 рублей.

Как пишет пресс-служба прокуратуры, эти деньги уже поступили в бюджет.