Суд приговорил 62‑летнюю беларуску с онкологией к 2,5 годам колонии за комментарии

2 октября суд Бобруйска и Бобруйского района приговорил 62-летнюю Аллу Зуеву с онкологическим заболеванием крови к 2,5 годам колонии общего режима, пишет «Вясна». Беларуску признали виновной в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

По информации правозащитников, Зуеву обвинили в том, что она на протяжении двух лет — с октября 2020 по сентябрь 2022 года оставляла коментарии в телеграме, которые содержали «ненормативную лексику и негативную оценку в сторону представителей власти».

Зуева признала вину. В результате суммирования двух приговоров беларуску приговорили 2,5 годам колонии общего режима. Также женщине необходимо выплатить 50 базовых величин штрафа (1850 рублей).