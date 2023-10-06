Александр Азаров: силовики ищут трех мужчин, подозреваемых во взрыве на станции Озерище

Руководитель BYPOL Александр Азаров в эфире телеканалу «Белсат» рассказал, что силовики ищут трех беларусов, подозреваемых во взрыве на станции Озерище.

Во время эфира Азаров сообщил, что силовики разослали ориентировки людей, которых они подозревают во взрыве на станции. Это трое мужчин и автомобиль, на котором они передвигались. По информации Азарова, ориентировки разосланы по всем спецслужбам и райотделам милиции.

Журналистка «Зеркала» позвонила в МЧС, Минобороны и в БЖД. В МЧС журналистке ответили, что проходят учения и посоветовали не волноваться. В Минобороны ответили, что «раз нет официальной информации, значит ничего и не было». В справочной БЖД журналистке рассказали, что ничего не слышали об инциденте.

На станции Озерище произошел взрыв. По предварительной информации, повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп.

По информации канала «Мотолько, помоги», удар вечером 5 октября слышали в Зеленом Луге и в Уручье — звуковая волна была около 8 километров.