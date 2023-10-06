«Сообщество железнодорожников»: на станции Озерище произошел взрыв

На станции Озерище произошел взрыв, сообщило «Сообщество железнодорожников Беларуси».
По предварительной информации, повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп, пишут активисты.
Утром телеграм-канал «Мотолько Помоги» рассказал о звуке взрыва в районе Колодищей. По информации канала, удар вечером 5 октября слышали в Зеленом Луге и в Уручье — звуковая волна была около 8 километров.
Информацию о взрыве подтвердили и читатели «Зеркала». Они сказали журналистам, что «прошла волна, в доме затряслись окна и кровать».
6 октября силовики начали опрашивать местных жителей, уточнял «Мотолько Помоги».