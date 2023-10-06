Осужденного на 9 лет колонии пенсионера госпитализировали, правозащитники сообщают о необходимости пересадки ему почки

Осужденного на 9 лет колонии усиленного режима Василия Береснева госпитализировали, сообщает «Вясна».

Заключенному необходима пересадка почки, уточняют правозащитники. Состояние 73-летнего активиста ухудшилось за время нахождения в СИЗО, наказание он отбывает в могилевской ИК № 15. Из-за проблем со здоровьем его срочно направили в Могилевскую областную больницу.

5 января Минский городской суд вынес приговор по делу лидеров независимых профсоюзов. Геннадия Федынича и Василия Береснева приговорили к 9 годам колонии усиленного режима, а Вацлава Орешко — к 8.

Профсоюзных лидеров судили по статьям о создании экстремистского формирования и участии в нем (части 1 и 3 статьи 361-1 УК), призывах к санкциям (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).