Усиленная охрана железной дороги и поиск троих мужчин. Что известно о взрыве на станции Озерище к 20:00

Вечером 5 октября жители в Зеленом Луге и Уручье услышали удар — звуковая волна была около 8 километров. Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило, что на станции Озерище произошел взрыв.

По предварительной информации, повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп.

Утром 6 октября силовики начали опрашивать местных жителей, сообщал телеграм-канал «Мотолько Помоги».

Руководитель BYPOL Александр Азаров в эфире телеканалу «Белсат» рассказал, что силовики ищут трех беларусов, подозреваемых во взрыве на станции Озерище.

Во время эфира Азаров сообщил, что силовики разослали ориентировки людей, которых они подозревают во взрыве на станции. Это трое мужчин и автомобиль, на котором они передвигались. По информации Азарова, ориентировки разосланы по всем спецслужбам и райотделам милиции.

Журналистка «Зеркала» позвонила в МЧС, Минобороны и в БЖД. В МЧС журналистке ответили, что проходят учения и посоветовали не волноваться. В Минобороны ответили, что «раз нет официальной информации, значит ничего и не было». В справочной БЖД журналистке рассказали, что ничего не слышали об инциденте.

Читатель «Зеркала» сообщил изданию, что в Гомеле разыскивают троих мужчин, вероятно, подозреваемых в происшествии под Минском. Сообщения об их поиске с утра 6 октября прислали в рабочий чат сотрудников автопарка № 1. Вечером эти же фотографии появились в телеграм-канале «Гомельского отделения Белорусской железной дороги».

Па данным инициативы бывших силовиков BELPOL сегодня ночью силовики будут усиленно охранять железную дорогу.

— Сотрудники милиции всех подразделений заступают дежурить с автоматами, — заявил один из представителей BELPOL Матвей Купрейчик.