Прокуратура ограничила доступ к интернет‑магазину беларуских товаров prastora.by
Прокуратура ограничила доступ к интернет‑магазину беларуских товаров prastora.by
6 октября 2023, 11:26
 
 
 
 
 

По постановлению прокурора Минской области ограничили доступ к интернет-магазину беларуских товаров prastora.by, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с продажей площадкой «книжных изданий, включенных в список экстремистских материалов».

Магазин продает беларуские сувениры, книги, видео, игры и музыку «зробленыя беларусамі і для беларусаў».

«Вялікі выбар мастацкай і навукова-папулярнай літаратуры, аўдыёкнігі, музычныя і відэа дыскі, паштоўкі ды шмат іншага, што можна замовіць на Беларускай Прасторы. Пашырайма Беларускую Прастору Разам!», — сказано на сайте инициативы.

     