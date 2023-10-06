Прокуратура ограничила доступ к интернет‑магазину беларуских товаров prastora.by

По постановлению прокурора Минской области ограничили доступ к интернет-магазину беларуских товаров prastora.by, сообщила пресс-служба ведомства.
Решение принято в связи с продажей площадкой «книжных изданий, включенных в список экстремистских материалов».
Магазин продает беларуские сувениры, книги, видео, игры и музыку «зробленыя беларусамі і для беларусаў».
«Вялікі выбар мастацкай і навукова-папулярнай літаратуры, аўдыёкнігі, музычныя і відэа дыскі, паштоўкі ды шмат іншага, што можна замовіць на Беларускай Прасторы. Пашырайма Беларускую Прастору Разам!», — сказано на сайте инициативы.