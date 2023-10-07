Исламистское движение ХАМАС начало войну против Израиля, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Times of Israel.

Утром Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию», — заявила пресс-служба израильской армии.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

По данным The Jerusalim Post, в городе Гедерот одна ракета попала прямо в здание регионального совета в результате чего погибла женщина в возрасте 60 лет. The Times of Israel сообщает еще как минимум о 4 погибших и 100 раненных.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну и объявил сбор резервистов. Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа.