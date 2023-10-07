С момента начала атаки ХАМАС на Израиль погибло минимум 100 израильтян и 198 палестинцев

В результате атаки ХАМАС в Израиле убито не менее 100 человек, в Палестине погибли 198, об этом сообщает The Times of Israel.

Издание с ссылкой на Израильский «Красный щит Давида» (аналог Красного креста) пишет, что более 900 израильтян получили ранения.

Русская служба BBC News с ссылкой на представителей медицинских служб в секторе Газа сообщает, что в результате ответных ударов Израиля по территории автономии погибли 198 человек и 1 610 ранены.

Армия обороны Израиля ведет бои в 22 точках вдоль границы с сектором Газа.