По всему Израилю введен режим чрезвычайного положения

В обед израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всей территории Израиля, отдал приказ набрать всех добровольцев в полицию, сообщает Haaretz.

Министерство здравоохранения Израиля пишет, с начала массовой атаки со стороны боевиков ХАМАС, которую они совершили утром, погибли как минимум 22 человека, 545 человек были госпитализированы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Армия Израиля проводит операцию «Железные мечи». Израильские истребители ударили по объектам в секторе Газа. ЦАХАЛ заявляет, что на данный момент атакам подверглись 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба ХАМАС в различных районах сектора Газа.

Боевики ХАМАС утверждают, что захватили более 35 израильских солдат и поселенцев. Заложников перевезли в сектор Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили многие страны мира — Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Украина. Советник верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи поддержал палестинских боевиков, передает телеканал Al Jazeera .