МИД: два беларуса пострадали в результате обстрелов израильского Ашкелона

В связи с атакой ХАМАС на Израиль в беларуское посольство в Тель-Авиве обратились около 30 граждан Беларуси. Двое из них пострадали в результате обстрела Ашкелона, сообщили в МИД.

Речь о матери и ее сыне, они госпитализированы.

«Состояние одного из них [пострадавших] оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших», — рассказали в ведомстве.

Утром 7 октября боевики ХАМАС прорвались из сектора Газа в Израиль, нападая на ближайшие города. Одновременно вся территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу. В ответ Израиль начал наносить авиаудары по сектору Газа.

CNN со ссылкой представителя израильской армии пишет о 350 погибших израильтянах. По последним данным израильского министерства здравоохранения — пресс-релиз был опубликован в 21:30 7 октября — в больницы доставили 1452 пострадавших. Из них 18 к тому моменту были в критическом состоянии, еще 267 — в тяжелом. В свою очередь, палестинское министерство здравоохранения сообщает о 313 убитых в секторе Газа и почти 2000 раненых.