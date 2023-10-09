Израильская армия нанесла удары по более чем 500 объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла массированный удар по сектору Газа. Были атакованы более чем 500 объектов боевиков ХАМАС, пишет пресс-служба ведомства.

Как сказано в пресс-релизе Минобороны, ночью были атакованы семь командных центров и один — исламского Джихада.

ЦАХАЛ также нанес удары по многочисленным многоэтажным зданиям, в одном из них, как утверждается, находился командный центр ХАМАС и проживали «члены группы принятия решений», а также по другим объектам, где проживали высокопоставленные члены ХАМАС.

«ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и ослаблять возможности террористических организаций», — говорится в заявлении израильского министерства обороны.

Как пишет Times of Israel, в результате нападения группировки ХАМАС в Израиле погибло по меньшей мере 700 человек, более 2200 получили ранения. Более 100 граждан Израиля находятся в заложниках.

В ответ на действия ХАМАС в США заявили о направлении авианосцев в восточную часть Средиземного моря. Об этом сказано в заявлении главы минобороны США ЛЛойда Остина.

«В ответ на нападение ХАМАСа на Израиль и после детальных обсуждений с президентом Байденом я поручил несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы поддержать региональные усилия по сдерживанию», — сказано в его заявлении на сайте минобороны.

В средиземное море будет направленна авианосная группа, во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд», а также суда сопровождения. Кроме того, Остин заявил об усилении авиационных подразделений в регионе.

Исламистское движение ХАМАС начало войну против Израиля 7 октября. Боевики прорвались из сектора Газа, нападая на ближайшие города. Одновременно вся территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу.